В планах Путина участие в онлайн-саммитах G20, ОДКБ и БРИКС

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Президент России и лидеры ведущих стран впервые за долгое время могут стать участниками совместного мероприятия. На следующей неделе Владимир Путин собирается присоединиться к виртуальному саммиту Большой двадцатки (G20).
Кроме обширной международной повестки, глава государства займется проблемой общественного транспорта. Ранее президент инициировал масштабное обновление парка. На эту тему будет организовано совещание с членами кабинета министров.
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Александр Бойцов