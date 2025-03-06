Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

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Новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки стал Александр Дарчиев. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.
Соответствующий документ за подписью президента размещён на официальном сайте нормативно-правовых актов. Этим же указом Дарчиев назначается постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал пост директора департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ.
27 февраля в Стамбуле прошла встреча представителей российской и американской делегаций по вопросу возобновления штатной работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман (предварительное согласие - прим. ред.) на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд российского дипломата к новому месту службы ожидается «уже в ближайшее время».
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27 февраля в Стамбуле прошла встреча представителей российской и американской делегаций по вопросу возобновления штатной работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман (предварительное согласие - прим. ред.) на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд российского дипломата к новому месту службы ожидается «уже в ближайшее время».
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Александр Бойцов