Путин: Сотрудники МВД должны более активно пресекать провокации экстремистов

Сотрудники Министерства внутренних дел России должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября.