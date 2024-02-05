Путин своим указом назначил Алексея Островского гендиректором МИД

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Алексей Островский назначен на должность генерального директора МИД России. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», - гласит документ.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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