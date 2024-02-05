Путин своим указом назначил Алексея Островского гендиректором МИД

5 февраля прошло заседание Комитета Совета Федерации, на котором обсуждалось обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками Западом оружия Украине. О том, в чем заключалась суть обращения и сколько на самом деле стран поддерживают Киев в конфликте с Россией, расскажет редакция «Радио 1».