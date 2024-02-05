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Путин своим указом назначил Алексея Островского гендиректором МИД

05 февраля 2024, 15:36
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Алексей Островский назначен на должность генерального директора МИД России. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», - гласит документ.

Указ вступает в силу со дня подписания.


В мае 2023 года Путин на год продлил срок службы первому заместителю главы МИД Владимиру Титову, замглавы министра иностранных дел Сергею Вершинину и гендиректору Сергею Вязалову сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

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#мид
#путин
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«Раскол общества»: Украинский депутат предсказал Зеленскому будущее Украины без Залужного
Депутат Рады Костенко: Отставка Залужного расколет украинское общество
05 февраля 2024, 16:12

Отставка главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного может привести к расколу в обществе, с таким предупреждением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.
«Мы должны понимать, что его (Валерия Залужного) смещение может привести в том числе и к расколу общества», — заявил Костенко.

Политик напомнил, что когда Залужный впервые заявил о тотальных неудачах Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, сперва против него ополчилось практически всё правительство, однако, немного позже, все подтвердили тезисы, которые уже были заявлены главкомом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что все украинцы ждут от властей подтверждения или опровержения слухов об отставке Залужного. Он также призвал власти прекратить плести политические интриги.

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#валерий залужный
#украина
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Политолог Светов: «Украина занимает приоритетное место для США»
05 февраля 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог Юрий Светов заявил о том, что США всё ещё намерены основательно помогать Украине.
«Видно, на что США сделали акценты. В первую очередь, на военную помощь Украине запланировано отправить $60 млрд, Израиль получит $14 млрд, на гуманитарную помощь сектору Газа — $10 млрд. На охрану границы Штатов будут выделены $20 млрд. А Тайвань занимает последнее место среди этих получателей. Но потом ситуация может кардинально измениться. Сейчас Украина занимает приоритетное место для США», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км.

«Если лётчика можно переучить за несколько месяцев, то обеспечить обслуживание этих самолётов на украинских аэродромах будет ещё сложнее. Примерно на один самолёт должно приходиться по 30-40 техников. В более далёкой перспективе, наверное, это будет более реально. Такие поставки в конце года, возможно, будут. Но они ничего не меняют», — высказал своё мнение в беседе с RT Подберёзкин.

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#сша
#украина
#политика
#помощь
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Политолог Брутер заявил о стремлении Запада создать рычаги давления в Азии
05 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Berezko

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что Запад с помощью грантов по «предотвращения конфликтов» в Азии хочет создать в регионе рычаги давления.
«Запад хочет, чтобы были люди, которые будут создавать нужный контент, нужную картинку и будут служить макетом, базой для объединения всех сил, выступающих за увеличение влияния Запада и против нынешней власти в Мьянме», — пояснил в беседе с RT Брутер.

Ранее политолог Андрей Школьников комментировал происходящие политические события вокруг США и всего Запада и отмечал процесс ослабления стран.

«Причина проблем у США, а точнее всего объединенного Запада вплоть до кластера транснациональных корпораций не в том, что они увязли в конфликтах, а в том, что они слабеют. То есть гегемон надорвался, он уже плохо контролирует происходящее. И мы сейчас наблюдаем последствия этой слабости», — пояснял в беседе с «Царьградом» Школьников.

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#сша
#политолог
#запад
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«Прекратите интриги»: Кличко выступил с заявлением об украинских властях
Кличко призвал украинские власти прекратить интриги
05 февраля 2024, 15:22

На фоне слухов вокруг увольнения главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить интриги и внутреннюю борьбу. С таким заявлением он выступил в своём Telegram-канале.
По словам главы украинской столицы, сейчас вся общественность в напряжении ждёт официальных комментариев на фоне неутихающих слухов о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

«И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности. И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», — написал мэр Киева.

Ранее в интервью для Rai1 президент Владимир Зеленский признался, что действительно задумывается о замене Залужного.

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#валерий залужный
#киев
#увольнение
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Заседание Совфеда по поставкам оружия Киеву: кто поддерживает Украину и чем это опасно
В Совфеде обсудили обращение в связи с поставками Западом оружия Украине
05 февраля 2024, 15:05

Фото: iStock/alexkich

5 февраля прошло заседание Комитета Совета Федерации, на котором обсуждалось обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками Западом оружия Украине. О том, в чем заключалась суть обращения и сколько на самом деле стран поддерживают Киев в конфликте с Россией, расскажет редакция «Радио 1».

Заседание Совфеда по вопросам поставки оружия Киеву


Проект обращения на заседании представил первый зампред комитета Владимир Джабаров. По его словам, после обсуждения документа в комитете, он будет направлен на рассмотрение в рамках пленарного заседания, которое запланировано на седьмое февраля.

Совет Федерации в очередной раз призвал руководство стран обратить внимание на последствия и глобальные риски, связанные с поставкой Украине вооружения. Кроме того, Россия в обращении указывает на необходимость уделить внимание обострению конфликта на Восточной Украине, и напоминает о нарушении Минских соглашений.

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Напомним, на прошедшей неделе Госдума приняла обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76, в котором находились украинские военнопленные и члены экипажа из числа российских граждан. В документе также говорится о необходимости прекращения финансирования Украины и о том, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах действий Киева, являются дорогой в тупик.


Поддержка Украины странами Запада


Профессор ВШЭ, политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, сколько стран на самом деле поддерживают Украину в конфликте с Россией, и какой результат стоит ожидать от обращения Совета Федерации к парламентам стран мира по вопросам поставок оружия Киеву.

«Огромное заблуждение в том, что весь мир поддерживает американцев и их союзников в том, что они делают на Украине. Есть страны, которые активно помогают, но их порядка 10-15-ти. Те, которые декларируют, что помогают, но не делают этого, около 20-ти. Все остальные смотрят, наблюдают», - объяснил профессор.

Целесообразность обращения России к странам мира


На вопрос о том, насколько целесообразны обращения России к парламентам западных стран по вопросам поставки оружия Украине, Баширов ответил, что главная цель состоит в информационном эффекте, который достигается за счет отражения событий в мировых СМИ.

«Все, что сейчас происходит, в том числе дипломатическая борьба – это как раз процесс формирования многополярного мира. Этот конфликт не единственный в мире, поэтому та работа, которую ведут наши дипломаты, публичные деятели – крайне важна, потому что все получает отражение в мировой прессе. Это можно посмотреть по мониторингам даже тех переводных издательств, которые доступны для россиян. Если посмотреть такие издания, в том числе на английском, испанском, португальском языках, то мы видим, что это получает свое отражение, поэтому здесь важен информационный эффект», - сообщил Баширов.

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Он также добавил, что международные сообщества, на которых проходят обсуждения подобных вопросов, созданы для достижения договоренностей между странами.

«Нужно понимать, что международные сообщества, это не судебные организации, такие площадки существуют для выработки консенсуса. Поэтому, например, решение международного уголовного суда под эгидой ООН, не тот который в Гааге, а тот, который подчиняется организации по иску Украины, отвергло большинство украинских требований», - подчеркнул политолог.

Баширов также добаил, что международный суд не дал действиям России той правовой оценки, которую требовал Киев, что свидетельствует о том, что к российской стороне прислушиваются.

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#сша
#россия
#заседание
#совет федерации
#оон
#вооружения
#киев
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ЕК намерена «подготовить к кризисам» Южную Азию и Мьянму
05 февраля 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe

Еврокомиссия подготовит программу для гражданского общества в странах Южной Азии и Мьянме для «предотвращения конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам.
Отмечается, что грант направлен на молодёжь, а потратить на него планируется почти €4 млн.

«Конкретная цель этого конкурса проектных предложений — укрепить институциональный и оперативный потенциал субъектов гражданского общества внутри стран, уделяя внимание молодёжи в контексте мира и безопасности», — приводит RT текст соответствующего документа.

Тем временем, известно, что Евросоюз планирует принять новые санкции против России ближе к 24 февраля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на издание Spiegel, ограничения могут коснуться более 200 физических и юридических лиц.

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#санкции
#ограничения
#евросоюз
#политика
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Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по Евросоюзу
05 февраля 2024, 14:22

Фото: istock / ffikretow

В Европейском союзе в рамках 13-го пакета санкций в отношении Российской Федерации предложили ограничить перемещения дипломатов из России государством, в которой они аккредитованы. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — сказано в материале издания.
Как отмечает информагенство, Чехия уже долго время просит ЕС ввести такие меры. При этом, издание пишет, реализовать подобное будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны по большей части не контролируются.

Ранее сообщалось, что G7 и Евросоюз предлагают восстанавливать Украину за счёт замороженных активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
#меры
#ес
#евросоюз
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Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах
05 февраля 2024, 14:13

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

До старта адресного информирования жителей Подмосковья о предстоящих выборах президента России осталось менее двух недель. В Мособлизбиркоме рассказали, как отличить сотрудника участковой избирательной комиссии по внешнему виду.
«Каждый информатор будет одет в брендированную куртку синего или белого цвета. При себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании. Всего на территории Московской области поквартирный и подомовой обход избирателей будут проводить 15 876 человек, в том числе 82,8% женщин и 17,2% – мужчин», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссиии.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.

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#выборы
#голосование
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
05 февраля 2024, 13:59

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал незаконным план Запада использовать активы России как залог под облигации для Украины. Об планах писала газета Financial Times.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги «подрывают основы всей экономической системы».

«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — отметил Песков.
До этого в западных СМИ появились сведенья о том, что главы стран G7 и Евросоюза изучают возможность создания механизма, который позволит использовать арестованные активы России в качестве залога. Так авторы инициативы планируют добиться гарантии того, что РФ возьмёт на себя издержки по восстановлению Украины после завершения конфликта.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#активы
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