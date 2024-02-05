Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России должно выполнить поручение до 1 марта текущего года.
Распространить программу поручено не только на самих участников СВО, но и на членов семей тех россиян, которые погибли или умерли в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.
Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что правительство России уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев.
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Распространить программу поручено не только на самих участников СВО, но и на членов семей тех россиян, которые погибли или умерли в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что правительство России уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев.
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Анастасия Чинкова