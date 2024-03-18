Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР

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Президент РФ Владимир Путин Путин в разговоре с китайским журналистом назвал остров Тайвань «неотъемлемой частью Китайской Народной Республики», пишет РИА Новости.
Кроме того, выступая в своем предвыборном штабе перед сторонниками глава России отметил, что сегодняшние отношения РФ и Китая являются стабилизирующим фактором, а его хорошие личные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином позволяют эти самые отношения развивать.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен.
Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал нынешний президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. В ноябре 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Сан-Франциско лично пообещал Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем, сообщил телеканал NBC.
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Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен.
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Артем Путинцев