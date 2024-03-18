Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР

Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР

18 марта 2024, 01:58
Фото: iStock/CIL868

Фото: iStock/CIL868

Президент РФ Владимир Путин Путин в разговоре с китайским журналистом назвал остров Тайвань «неотъемлемой частью Китайской Народной Республики», пишет РИА Новости.
Кроме того, выступая в своем предвыборном штабе перед сторонниками глава России отметил, что сегодняшние отношения РФ и Китая являются стабилизирующим фактором, а его хорошие личные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином позволяют эти самые отношения развивать.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен.


Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал нынешний президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. В ноябре 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Сан-Франциско лично пообещал Байдену воссоединить Тайвань с материковым Китаем, сообщил телеканал NBC.

Читайте также:

В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости

Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости

Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
#китай
#сша
#россия
#владимир путин
#минобороны
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венесуэла, Куба и Никарагуа поздравили Путина с победой на выборах президента РФ
18 марта 2024, 02:14

Фото: официальный сайт Кремля

Президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает РИА Новости. Также с поздравлениями выступило министерство иностранных дел Кубы.
Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».



Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.

В свою очередь, официальная Гавана в своих поздравлениях сделала акцент на укреплении двусторонних связей с Россией. Об этом заявили в МИД республики. При этом, как заявил глава внешнеполитического ведомства острова Свободы Бруно Родригес Паррилья, избрание Владимира Путина «представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа».

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа римский поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Понтифик поддерживает регулярное общение с Севастьяновым и часто передает через него сообщения, отмечают СМИ.

Читайте также:

На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года

«Поздравляю всех врагов России»: Медведев – о победе Путина на выборах

Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ
#венесуэла
#россия
#поздравление
#владимир путин
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин укрепляет лидерство после обработки более чем 80% избирательных протоколов
18 марта 2024, 00:57

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов пока занимает второе место с результатом в 4,22%. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04%. У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого на данный момент всего лишь 3,16%.



При этом все соперники Владимира Путина уже официально признали его победу, отметив, что для них главным было привлечь внимание избирателей к своим предвыборным программам.

Сам же президент России, выступая в своем предвыборном штабе в Гостином дворе, поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам Путина, люди пришли на избирательные участки, как одна команда, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда Россия вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.

Читайте также:

«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб

Соперники Путина признали его победу на выборах

Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы
#цик
#выборы
#голосование
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскритиковал союзников за недальновидность
Зеленский: Некоторые союзники Киева недальновидны
17 марта 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в своем вечернем обращении в Telegram некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных средств.
Он выразил благодарность Канаде «за присоединение к нашей коалиции дронов», а также за оружие, «доказавшее свою высокую эффективность».

«И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — это это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — заявил украинский лидер.

В то же время Зеленский в своей речи отметил «всех наших друзей в мире, которые за эту неделю помогли, предоставили нам новые пакеты поддержки, приняли новые решения в пользу украинских сил». В частности, он поблагодарил за помощь США, Данию, Грецию и Германию, а также также отметил руководящую роль Франции в вопросе поддержки Украины

Ранее Зеленский объявил о продолжении ударов по России.

Читайте также:

Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский

Зеленский анонсировал продолжение ударов по России

Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта
#владимир зеленский
#украина
#германия
#греция
#франция
#сша
#помощь
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После обработки более 60% протоколов Путин побеждает в первом туре
ЦИК: После обработки свыше 60% протоколов Путин набирает более 87% голосов
17 марта 2024, 23:14

Фото: сайт Кремля

После подсчета 60,01% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Нынешний глава государства, как сообщает ТАСС, набирает 87,26% голосов избирателей.




В Московской области завершились выборы президента России. В регионе закрылись 3 985 избирательных участков, также закончено дистанционное электронное голосование. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов, сообщили в Мособлизбиркоме. Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Намерение отдать голос онлайн высказали 780,6 тыс. человек.

Читайте также:
Более 60 уголовных дел возбудили в ходе выборов президента России

В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов

#выборы
#владимир путин
#россия
#голосование
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне
17 марта 2024, 21:09

Фото: mosoblduma

Выборы президента Российской Федерации прошли на высоком уровне, отметил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков в интервью корреспонденту «Радио 1».
«Мы все эти дни объезжаем избирательные участки смотрим как идет голосование за президента Российской Федерации. Конечно надо отметить, что все проходит на высшем уровне, несмотря на трехдневную интенсивную работу», — заявил депутат.
Дмитрий Голубков добавил, что на всех посещенных им участках были соблюдены и законы, и все процедуры. Также он отметил большую явку.

Читайте также:

Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно

В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело
#подмосковье
#выборы
#камеры
#голосование
#депутат
#лдпр
#законы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, проголосовавших на президентских выборах
17 марта 2024, 21:08

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, принявших участие в выборах президента России.
«В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тыс. участков и 36,3 тыс. сотрудников УИКа. Спасибо всем, кто нашёл время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 млн человек. Это показатель сплочённости и неравнодушия наших жителей. Ждём результаты и верим в общую победу!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Заявления на голосование подали 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.

Читайте также:

Читайте также:

В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов

Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело

Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей
#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершились президентские выборы, стартовал подсчёт голосов
17 марта 2024, 20:01

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области завершились выборы президента России. В регионе закрылись 3 985 избирательных участков, также закончено дистанционное электронное голосование. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов, сообщили в Мособлизбиркоме.
Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Намерение отдать голос онлайн высказали 780,6 тыс. человек.

За ходом голосования в Московской области следили 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

В Одинцове работал Центр общественного наблюдения в Подмосковье. Он был открыт по инициативе Общественной палаты региона. Там круглосуточно следили за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.

Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могли по телефону сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома.

Читайте также:

Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело

Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей

В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц
#голосование
#выборы
#президент
#россия
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело
17 марта 2024, 19:49

Фото: Радио 1

На избирательных участках в Подмосковье перестали обращать внимание на установленные там камеры видеонаблюдения. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал журналистам председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.
«Сейчас на участках не обращают внимания на камеры видеонаблюдения. Как было раньше? Заходишь в помещение и сразу ищешь глазами камеру, думаешь, где и как встать, чтобы она тебя видела. По-моему, мы прошли тот этап, когда камеры нам казались каким-то таким инородным телом на избирательном участке. Думаю, что с учётом развития соцсетей для нас они становятся частью жизни, и мы готовы это открыто обсуждать», – сказал подмосковный парламентарий.
По словам Ефимова, за период выборов он посетил около 30 избирательных участков и везде заметил две особенности.
«В первую очередь я отметил такой позитивный момент, как работа комиссий. И члены избирательных комиссий, и наблюдатели работают в спокойной обстановке настроены очень позитивно. Это первое. И второе – мы видим уже сейчас достаточно хорошую явку на вечер воскресенья», – сказал депутат.
Он добавил, что на прошедших в сентябре прошлого года выборах губернатора Московской области голосовал дистанционно, однако для выборов президента выбрал традиционный способ голосования и пришёл на участок в балашихинском микрорайоне Железнодорожный.

Читайте также:

Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей

Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования

В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц
#голосование
#участок
#избиратели
#камеры
#президент
#россия
#депутат
#выборы
#тарас ефимов
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей
17 марта 2024, 19:24

Фото: Радио 1

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов высоко оценил уровень организации голосования на выборах президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», он особо отметил оперативную реакцию представителей УИК на нештатные ситуации.
«Всё организовано очень хорошо. И очень важно, что мы оперативно реагируем. Сегодня я приходил на участки, и везде представители органов правопорядка стоят рядом с урнами. Были единичные неприятные случаи, когда люди совершали уголовно наказуемые деяния. Мы должны были обеспечить безопасность тех, кто проголосовал, опустил бюллетени, и сделать так, чтобы их голоса были обязательно учтены», – сказал подмосковный депутат.
Он также отметил заинтересованность жителей Подмосковья в определении дальнейшей судьбы страны, о чём говорит очень высокая явка.
«Люди ответственно относятся к голосованию. Сегодня уже с утра был очереди на участках. А на некоторых, как мне говорили, с 8 часов стояли очереди, люди хотели проголосовать. Наверное, мы выходим по явке на 75-77%. Это очень хороший показатель», – считает Рожнов.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

Читайте также:

Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования

В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц

Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек
#голосование
#выборы
#президент
#россия
#депутат
#мособлдума
#олег рожнов
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#избиратели
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф