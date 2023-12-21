Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.
Си Цзиньпин выступил со своей речью «прямо и откровенно, а не конфронтационно». Кроме того, он указал Байдену, что Соединённые Штаты влияют на участников выборов главы администрации Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года.
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Диана Аванесян