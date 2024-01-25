Путин: В 2024 году в России повысят уровень МРОТ

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В 2024 году в России будет повышен уровень минимального размера оплаты труда, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.
«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — пообещал Владимир Путин.
Напомним, глава РФ подписал закон о повышении МРОТ 27 ноября 2023 года. В документе сообщалось, что с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет составлять 19 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе было указано, что в 2025 году МРОТ будет составлять не меньше 48% от медианной заработной платы.
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Евгения Парфентьева