Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин: В 2024 году в России повысят уровень МРОТ

Путин: В 2024 году в России повысят уровень МРОТ

25 января 2024, 17:24
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

В 2024 году в России будет повышен уровень минимального размера оплаты труда, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — пообещал Владимир Путин.

Напомним, глава РФ подписал закон о повышении МРОТ 27 ноября 2023 года. В документе сообщалось, что с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет составлять 19 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе было указано, что в 2025 году МРОТ будет составлять не меньше 48% от медианной заработной платы.

Читайте также:

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

Стало известно, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году

Депутат Бессараб напомнила, какие социальные выплаты проиндексируют в 2024 году
#владимир путин
#мрот
#калининград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России
25 января 2024, 17:31

Фото: iStock/RomanBabakin

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость». Бывший разведчик отметил, что РФ не намерена вторгаться в Финляндию.

Риттер добавил, что запланированные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ясно продемонстрируют логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. Он также подчеркнул, что в действительности это случится, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне Североатлантического альянса.

Напомним, начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.

Читайте также:

В России оценили решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

Песков: в РФ никогда не носили розовые очки и знают, зачем НАТО проводит учения
#военные
#море
#учения
#мид
#очки
#нато
#рф
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия готовит оборонный план для сдерживания России
MDR: ФРГ разрабатывает оборонный план для сдерживания России
25 января 2024, 17:15

Фото: iStock/photosvit

В Германии начали разрабатывать оборонный план для сдерживания России, он будет представлен в апреле текущего года. Об этом пишет новостной портал телерадиокомпании MDR, ссылаясь на Минобороны страны.
«Германия в качестве реакции на события на Украине впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны. Основной упор делается на сдерживание России», - говорится в сообщении.

В плане учтут новые достижения в области ведения военных действий. Однако особое внимание уделят диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам.

При этом глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн заявил, что неожидает бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или высадки русских десантников с воздуха. Однако он отметил, что важнейшая инфраструктура страны находится под возможной угрозой диверсий.

Таким образом, документ закрепит роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО. Для этого потребуется участие в операции большей части немецкой армии. Всего документ будет насчитывать сотни страниц, при этом детали проходят под грифом «секретно». План должны доработать до конца марта текущего года. Представить его планируется в апреле.

Читайте также:

В ЕС указали на фатальную ошибку Шольца по Украине

Лондон хочет купить у ФРГ ракеты Taurus взамен отданных на Украину Storm Shadow

Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку
#инфраструктура
#страны
#план
#германия
#операции
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер хуситов назвал условия прекращения атак в Красном море
Лидер хуситов аль-Хуси: Йемен требует прибытия гуманитарной помощи в Газу
25 января 2024, 17:11

Фото: iStock/Dikuch

Лидер группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что Йемен не прекратит атаки в Красном море до тех пор, пока гуманитарная помощь не прибудет в сектор Газа, включая еду и медикаменты. Об этом сообщает Reuters.
По словам аль-Хуси, с ноября минувшего года шиитские ополченцы применили более пятидесяти ракет и двухсот беспилотных летательных аппаратов в регионе Красного моря.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.

Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

Читайте также:

Американский корабль столкнулся с катерами хуситов в Красном море

Хуситы взяли ответственность за удар по кораблю США в Красном море

США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия
#сша
#море
#корабль
#страны
#удар
#йемен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
25 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Баку планирует рассмотреть процедуру выхода из Совета Европы, как это сделала Россия, из-за решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Об этом сообщает портал АПА, ссылаясь на собственные источники.
«Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением, и в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом», — говорится в публикации.

Также уточняется, что страна планирует прекратить свои обязательства в отношении Европейского суда по правам человека.

Напомним, 23 января мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал на год отстранить делегацию Азербайджана от участия в Ассамблее Совета Европы из-за недопуска наблюдателей организации на выборы президента. После чего делегация Азербайджана заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста.

Читайте также:

Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76

В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости

Лондон хочет купить у ФРГ ракеты Taurus взамен отданных на Украину Storm Shadow
#выборы
#азербайджан
#мо
#фрг
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76
Глава ОБСЕ: контакты по крушению Ил-76 могут быть, когда появится информация
25 января 2024, 15:55

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что у него пока нет деталей произошедшего. Так Борг ответил РИА Новости на вопрос по поводу установления контакта по крушению Ил-76 с Россией или Украиной.
Борг отметил, что вернется к данному вопросу, как только полная информация появится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

Читайте также:

Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76
#самолет
#дмитрий песков
#информация
#всу
#киев
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму ввели особый порядок въезда в Херсонскую область
Глава Крыма Аксенов ввел особый порядок выезда в Херсонскую область
25 января 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда и выезда в Херсонскую область. Соответствующий указ опубликован на сайте Совмина республики.
Согласно указу, были определены контрольно-пропускные пункты на административной границе двух регионов, через которые можно попасть в Херсонскую область. Отмечается, что причиной данного решения послужило стремление обеспечить безопасность местных жителей, военнослужащих и иных объектов на территории республики.

Сообщается, что пересечение границы между двумя регионами допустимо через автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой» и железнодорожные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой». Контроль за обеспечением исполнения соответствующих норм указа Аксенова рекомендовали обеспечить Погрануправлению.

Читайте также:

«Нужно приезжать». Аксёнов о туристическом сезоне в Крыму

В Крыму просят изменить положения закона о границах с Украиной

На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу КПП
#безопасность
#пропуска
#крым
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: в РФ никогда не носили розовые очки и знают, зачем НАТО проводит учения
25 января 2024, 13:43

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.

Согласно информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако он имеет большое сходство с Россией. В учениях принимают участие сорок тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и Швеции, которая пока окончательно не вступила в Альянс.

Читайте также:

ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
#сша
#россия
#нападение
#военные
#море
#учения
#нато
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Поездка Путина в Калининградскую область – это не намёк НАТО
25 января 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сегодня, 25 января, президент РФ Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Калининградскую область.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что поездка в Калининградскую область не является намеком странам НАТО, а плановая работа.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации - это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», - сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».
Президент Владимир Путин проведёт в Калининграде совещание, где обсудят развитие региона, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Президент встретится со студентами БФУ имени Канта и с губернатором Антоном Алихановым. Также по видеоконференцсвязи поучаствует в открытии предприятия по производству панелей для солнечных батарей в Черняховске.

Читайте также:

Путин: Россия с тревогой следит за ситуацией с террористами в Чаде

Путин заявил, что Россия – это огромная семья

Путин вспомнил, как его воспитывали родители
#владимир путин
#политика
#нато
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных
Картаполов: Россия не может бросить своих пленных и будет говорить хоть с чертом
25 января 2024, 13:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать «хоть с чертом». Об этом Картаполов сообщил журналистам.
По словам главы комитета Госдумы по обороне, разговор будет происходить с учетом всех реалий, событий и понимания того, «с кем мы имеем дело». Картаполов подчеркнул, что РФ не бросит своих соотечественников ни при каких обстоятельствах.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.

Читайте также:

Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76
#дело
#расследование
#всу
#вс рф
#крушение
#солдат
#госдума
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф