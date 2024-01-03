Россиянам напомнили об индексации социальных выплат в 2024 году

Фото: IStock/Oleg Elkov
С 1 января 2024 года вступили в силу несколько изменений и нововведений в социальной сфере. В новом году в России повысят МРОТ, пособия по беременности и родам, а также выплаты за нетрудоспособность. Подробнее об этом «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В 2024 году по поручению президента минимальный размер оплаты труда повысят на 10%, общее увеличение с начала января составит 18,5%, напомнила депутат. Изменение коснётся почти пяти млн человек.
От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, отметила Светлана Бессараб.
Читайте также:
Экс-министр труда Калашников призвал сократить премиальную часть зарплат учителей
Выплату опекунам и приёмным родителям в Подмосковье увеличили до 45 тыс рублей на ребёнка
От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, отметила Светлана Бессараб.
«Предельный размер пособия по беременности и родам поднимут с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих матерей составят максимум 49 тысяч рублей в месяц», — добавила депутат.После индексации на 7,5% 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребёнка — 833,8 тысячи.
Читайте также:
Экс-министр труда Калашников призвал сократить премиальную часть зарплат учителей
Выплату опекунам и приёмным родителям в Подмосковье увеличили до 45 тыс рублей на ребёнка
Пенсии и пособия за январь придут досрочно: когда россияне получат выплаты, их размер
Екатерина Шмакова