Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Фото: кадр из трансляции
Вместе с лидерами десяти стран, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Кубу, Лаос и Республику Гвинею-Бисау, президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени этих лидеров также принесли цветы к стелам городов-героев.
На военном параде, посвященном 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присутствовали президенты вышеупомянутых стран, включая Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Сисоку Эмбало.
Читайте также:
99-летний ветеран ВОВ Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО
Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить
Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве
Артем Кузьмин