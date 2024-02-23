В День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Многие россияне не вызывают врача в случае недомогания в выходные или праздничные дни, опасаясь, что в этом случае не будет оплачен лист нетрудоспособности. О том, почему эти опасения напрасны, рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.