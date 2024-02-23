В День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: сайт Кремля
Сегодня, 23 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного у Кремлёвской стены. Затем он почтил память воинов, павших за Родину, минутой молчания.
Российского лидера сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также возложил цветы у подножия монумента, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, которых глава государства приветствовал рукопожатиями, а также будущие защитники нашей Отчизны — учащиеся суворовских училищ.
Президент с непокрытой головой преклонил колено и поправил ленты на венке. После минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации.
Прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье и перезахоронили у Кремлёвской стены в 1966 году. Ещё через год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата — «Пост № 1» — был установлен в 1997 году. Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.
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Президент с непокрытой головой преклонил колено и поправил ленты на венке. После минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации.
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Александр Бойцов