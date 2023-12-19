Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае

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Президент России Владимир Путин направил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за тяжёлых последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что на северо-западных территориях Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате стихийного бедствия погибшими числятся 118 человек, ещё свыше 390 получили ранения.
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Анастасия Чинкова