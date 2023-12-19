Число погибших при землетрясении в Китае увеличилось до 118 человек

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Число погибших людей при землетрясении на северо-западе Китая увеличилось до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека.
Кроме того, в районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в Китае в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсупроизошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что по меньшей мере 111 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения.
В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».
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Кроме того, в районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.
В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».
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Элина Позднякова