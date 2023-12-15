В КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

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Китай ценит позитивную позицию президента России Владимира Путина по отношениям между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В Китае высоко оценили такое положительное заявление российского президента. По словам дипломата, отношения между КНР и Россией стабильно развиваются на основе взаимного уважения, выгоды и равенства. Также Мао Нин отметила, что выстроенное сотрудничество позволило принесли пользу как жителям обеих стран, так и всему миру.
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Анастасия Чинкова