Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин включил председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского в совет по культуре и искусству. Глава государства подписал соответствующий указ.
Днём ранее глава государства уволил своего советника Владимира Толстого. Он занимал пост советника по вопросам культуры с 2012 года. Затем в 2019 году он был назначен председателем Совета при президенте России по русскому языку.
Теперь эту должность занимает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству.
Читайте также:
Мединский заявил о готовности новых учеников по истории для средней школы
Мединский предложил обществу «Знание» скопировать «Википедию» для российского портала
Путин заявил, что количество участников СВО на руководящих постах вырастет
Анастасия Чинкова