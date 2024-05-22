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Путин: число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», вырастет

Путин заявил, что количество участников СВО на руководящих постах вырастет
22 мая 2024, 11:13
Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Количество участников спецоперации на руководящих постах в РФ увеличится. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Заявление Путина приводит пресс-служба Кремля.


«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал Путин, отвечая на слова Хасикова о том, что несколько десятков человек хотят участвовать в проекте «Время героев».

Проект направлен на подготовку участников СВО к работе в структурах власти или государственных компаниях. Заявки на участие в проекте «Время героев» принимаются с начала марта. Путин подчеркивал, что наставниками в нем станут работники администрации президента, правительства, а также представители крупных компаний и главы регионов.

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В Вашингтоне признали неудобную правду о России
NYT: попытки США контролировать ядерный арсенал РФ провалились
22 мая 2024, 11:18

Фото: iStock/donfiore

Попытки США контролировать ядерный арсенал России провалились. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Официальные лица США на протяжении многих лет были обеспокоены огромным арсеналом тактического ядерного оружия России, но попытки взять его под контроль с помощью дипломатии потерпели неудачу», — отмечается в сообщении.

По данным издания, начало учений является «четким предупреждением» Западу.

Ранее МО РФ сообщало, что Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.

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В Подмосковье стали известны призеры конкурса «Сердце отдаю детям»
22 мая 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Награждение победителей и призеров конкурса пошло в Правительстве региона в Красногорске.

«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату – победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», – подчеркнул министр образования Московской области Артем Охрименко.

По итогам конкурса абсолютным победителем стал Борис Елунин из Зарайска. Кроме этого, победители каждой номинации представят регион на федеральном этапе.

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Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»
22 мая 2024, 10:50

Фото: Istockphoto / doble-d

В пятницу, 24 мая 2024 в Дубне состоится ежегодная экологическая акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Всероссийская акция проходит с 2014 года. Это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За годы проведения акция стала крупнейшей экологической инициативой в стране, объединив около 6,2 млн человек. Дубна как единственный в Подмосковье город на берегах Волги активно участвует в экологических мероприятиях», – говорится в сообщении.
Акция «Вода России» стартует в 10:30. Место сбора – конец набережной им. Д. И. Менделеева (точка на карте).

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Необходимый инвентарь участникам предоставят на месте. Собранные отходы вывезет ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

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#московская область
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Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в РФ
«Ъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в РФ
22 мая 2024, 10:48

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в России. Об этом пишет «Коммерсант». Так, с учетом изменений, все камеры не обязательно должны соответствовать ГОСТу. Кроме того, пришлось отказаться от дорожных динамических табло. Данные положения раскритиковали больше всего.
В обновленном документе есть норма, обязывающая маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), так, чтобы участники движения заранее распознавали их на дороге.

По словам сопредседателя рабочей группы Евгения Литвина, документ согласуют с правительственной подкомиссией, а далее отправят на подпись премьеру.

Также Литвин добавил, что обновленные правила — это результат долгого обсуждения и поиска компромиссов. Вместе с тем, часть вопросов до конца не урегулирована полностью. В частности, где будут размещены комплексы фиксации нарушений водителями и по какому принципу выберут такие места.

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#дороги
#пдд
#авто
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Во Фрязино спасатели ликвидировали лесной пожар
22 мая 2024, 10:20

В Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа.

«На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0.3 га. пожарным потребовалось 1 час и 15 минут, чтобы ликвидировать пожар. Причиной возгорания в лесном массиве стали действия человека. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

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В «Первом квартале» ведется строительство паркинга на 499 парковочных мест
22 мая 2024, 09:49

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В «Первом квартале» ведется строительство многофункционального паркинга на 499 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Первый квартал» расположен в Ленинском городском округе.

«Строители завершили создание плиты фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и устройство мембраны, провели гидроизоляцию. Продолжаются работы по возведению монолитного многоуровневого каркаса. На первом этаже здания будут располагаться супермаркет, автомойка и арендные помещения», — отметили в министерстве.

На данный момент в жилом комплексе продолжается строительство пятого и шестого домов, а также полностью достроили детский сад для 280 детей.

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#жк
#строители
#ленинский городской округ
#парковки
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Фридман требует от Люксембурга компенсацию за замороженные активы
Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $ 15,8 млрд из-за заморозки активов
22 мая 2024, 09:29

Фото: РИА Новости

Российский миллиардер Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Об этом пишет газета «Ведомости».
Он пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в $ 15,8 млрд. В эту сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций ЕС активов.

Он отметил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#договор
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ЖК «Легенда Коренево» строится в Люберцах
22 мая 2024, 09:27

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье начали строить ЖК «Легенда Коренево». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строится в городском округе Люберцы.

«На объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий. Рабочие уже приступили к монтажу башенных кранов», — подчеркнули в пресс-службе.

Также на объекте работает система видеонаблюдения, через которую жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени.

В проекте ЖК предусмотрены школа на 500 учеников, детский сад для 120 детей и торгово-развлекательный центр.

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В России могут сократить количество рейсов на Дальний Восток
Россия может отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке
22 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Регулятор установил для региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд руб», — напомнили в издании.

8 мая Росавиация направила письмо в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Регулятор сообщает, что намерен вернуть ставки к прежним размерам.

Это обстоятельство может отразиться на стоимости авиабилетом, что сократит количество убыточных рейсов на Дальний Восток, подчеркнули в «Ъ».

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