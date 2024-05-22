Путин: число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», вырастет

Фото: пресс-служба Кремля
Количество участников спецоперации на руководящих постах в РФ увеличится. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Заявление Путина приводит пресс-служба Кремля.
«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал Путин, отвечая на слова Хасикова о том, что несколько десятков человек хотят участвовать в проекте «Время героев».
Проект направлен на подготовку участников СВО к работе в структурах власти или государственных компаниях. Заявки на участие в проекте «Время героев» принимаются с начала марта. Путин подчеркивал, что наставниками в нем станут работники администрации президента, правительства, а также представители крупных компаний и главы регионов.
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Никита Кротов