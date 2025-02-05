Путин внес в Госдуму на ратификацию военный договор с Белоруссией

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Президент РФ Владимир Путин вносит на ратификацию в Государственную думу договор о гарантиях безопасности с Республикой Беларусь. соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
Документ обеим палатам российского парламента представит заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Грушко. Он назначен официальным представителем российского лидера при ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, как указано в акте внешнеполитического ведомства.
Этот документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года во время 25-летия празднования создания Союзного Государства. Там изложен и закреплён порядок действий сторон при возникновении реальной угрозы суверенитету двух стран.
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Александр Бойцов