Раскрыто, что значит для России победа Лукашенко на выборах

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии стоит оценивать как положительный фактор для России. Об этом заявил политолог и глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов, сообщает «Татар-информ».
По его мнению, причин для такой оценки несколько: Белоруссия при Лукашенко является последним военно-политическим союзником России в мире, а белорусы — последними людьми на постсоветском пространстве, которые не хотят строить государство, враждебное Москве. К тому же, подчеркнул эксперт, Белоруссия — это православная страна, которая не отказывается от общей с РФ истории.
«Белоруссия — стабильный экономический партнер России. Особенно стоит обратить внимание на взаимодействие по линии регионов России (сельхозтехника, семенной фонд, удобрения). <…> Лукашенко ценен тем, что является ролевой моделью национально ориентированного политика, который хочет сохранять независимость своего государства, поддерживать партнерство с Россией и при этом не ударяться в крайности», — приводят в издании мнение Старовойтова.Читайте также:
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