Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — сказано в тексте.
Путин уверен, что страны продолжат общую работу по многоплановому сотрудничеству союзных государств. Будут продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы.



Путин резюмировал, что ждет Лукашенко в Москве в скором времени. Перед этим стало известно, что Лукашенко, по предварительным данным, набрал 86,82% голосов избирателей. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 26 января.

Читайте также:

В Белоруссии избрали президента: как проходили выборы, заявления Лукашенко и реакция Запада

В ЕС высказались о выборах в Белоруссии

«Мне фиолетово»: Лукашенко высказался о выборах в Белоруссии
#мир
#россия
#белоруссия
#владимир путин
#александр лукашенко
#выборы
#голосование
#новости