Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — сказано в тексте.Путин уверен, что страны продолжат общую работу по многоплановому сотрудничеству союзных государств. Будут продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы.
Путин резюмировал, что ждет Лукашенко в Москве в скором времени. Перед этим стало известно, что Лукашенко, по предварительным данным, набрал 86,82% голосов избирателей. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, 26 января.
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Никита Кротов