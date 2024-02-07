Медведев рассказал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО

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Война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам российского политика, европейские лидеры сегодня активно пропагандируют идею о военной угрозе со стороны России, которая, якобы, нависает над странами Североатлантического альянса.
Он заявил, что военный потенциал России и огромного военного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.
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«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — отметил зампред.
«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис», — прокомментировал ситуацию Медведев.
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Евгения Парфентьева