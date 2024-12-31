Путин из Кремля поздравил сограждан с Новым годом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Первым обращение главы государства увидели услышали жители Камчатки и Чукотки.
В этих дальних регионах Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Незадолго до полуночи по местному времени новогоднее обращение президента по очереди увидят жители всех часовых поясов страны. Позже всех — в Калининграде, через час после Москвы.
Владимир Путин почти всегда поздравляет сограждан из Кремля, но бывают исключения. Например, в 2022 году — в год начала специальной военной операции — глава государства обращался к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении бойцов СВО.
31 декабря 2013 года российский лидер поздравлял свой народ из Хабаровска, где он встречался с людьми, пострадавшими от наводнения. Причём жители Камчатки увидели поздравление, записанное ранее в Кремле, а во всех остальных регионах транслировалась уже запись, сделанная в Хабаровске.
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Владимир Путин почти всегда поздравляет сограждан из Кремля, но бывают исключения. Например, в 2022 году — в год начала специальной военной операции — глава государства обращался к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении бойцов СВО.
31 декабря 2013 года российский лидер поздравлял свой народ из Хабаровска, где он встречался с людьми, пострадавшими от наводнения. Причём жители Камчатки увидели поздравление, записанное ранее в Кремле, а во всех остальных регионах транслировалась уже запись, сделанная в Хабаровске.
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Александр Бойцов