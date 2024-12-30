Путин починил часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) починил свои часы с помощью ручки. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, в процессе заседания невозможно было не обратить внимание, что у российского лидера есть проблема с креплением часов. Отмечается, что Путин использовал ручку для их починки. Параллельно с этим президент следил за экраном, где выступал иностранный участник встречи.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности саммита, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка.
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