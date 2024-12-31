Путин дал поручение проанализировать итоги национальных проектов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил Счётной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов за период с 2019 по 2024 год. Соответствующие выводы рекомендации затем будут направлены в кабинет министров.
Список поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на официальном сайте Кремля (kremlin.ru). Счётной палате надлежит подготовить рекомендации на основе анализа итогов реализации проектов и направить их в правительство РФ, чтобы министерства смогли использовать эту информацию при работе над новыми проектами задачами.
Срок выполнения данного поручения президента — до 1 июня 2025 года. Ответственность за его выполнение возложена на главу Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука.
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