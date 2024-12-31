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Путин дал поручение проанализировать итоги национальных проектов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил Счётной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов за период с 2019 по 2024 год. Соответствующие выводы рекомендации затем будут направлены в кабинет министров.


Список поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на официальном сайте Кремля (kremlin.ru). Счётной палате надлежит подготовить рекомендации на основе анализа итогов реализации проектов и направить их в правительство РФ, чтобы министерства смогли использовать эту информацию при работе над новыми проектами задачами.

Срок выполнения данного поручения президента — до 1 июня 2025 года. Ответственность за его выполнение возложена на главу Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука.

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#нацпроекты
Президент РФ поручил ускорить развитие беспилотной авиации
31 декабря 2024, 13:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Глава Российской Федерации дал поручение правительству страны обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации, чтобы достичь технологического лидерства.

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также подчеркивалось, что нужно обратить пристальное внимание на показатели, которые характеризуют объёмы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а ещё на «необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры» в субъектах государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован.

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#владимир путин
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Илон Маск: «канцлер Олух Срольц» проиграет выборы в Германии
31 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети Х, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет выборы.
«Канцлер Олух Срольц (Oaf Schitz, издевательство над Олафом Шольцем, где Oaf — «болван», «тупица», Schitz (от shit) — «фекалии», «испражняться»), или как там его зовут, проиграет», — отметил предприниматель из Соединённых Шатов Америки.

Подобным образом Илон Маск отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в соцсетях присудил Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен».

Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».

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FT раскрыла, что произойдёт с Украиной в 2025 году
FT: Украина в 2025 году заключила мирный договор с отказом от территорий
31 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/3dmitry

В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией, отказавшись от своих территорий. Такой прогноз даёт издание Financial Times.
Отмечается, что Владимир Зеленский согласится на фактический, однако не юридический контроль России над освобождёнными территориями. Некоторые земли будут обменяны Украиной на европейские гарантии безопасности при поддержке США. При этом вступление Украины в НАТО в конечном счёте будет заморожено.

Ранее американский офицер Дэниел Дэвис опубликовал в своих соцсетях пост, в котором указал на возможное исчезновение Украины. По его словам, такая судьба может ждать страну, поскольку Запад не хочет сталкиваться с реальностью, где бойцы ВСУ проигрывают в конфликте.

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Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году
31 декабря 2024, 11:17

Ким Чен Ын (фото: kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину, пожелал, чтобы 2025 год принёс победу российской армии и народа над неонацистами. Об этом сообщает корейское Центральной телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейский лидер пожелал России достижения великой победы, Путину – ещё больших успехов в тяжёлой и ответственной деятельности руководство страной, а россиянам – счастья, благосостояния и процветания.

Также Ким Чен Ын в своём поздравлении указал на теплые отношения между Россией и Северной Кореей и отважность ВС РФ. Глава государства от себя лично и от имени всех северокорейцев и армии КНДР направил поздравления «братскому российскому народу» и всем военнослужащим армии России.

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#победа
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Хуситы атаковали авианосец ВМС США, готовивший удары по Йемену
31 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/allanswart

Правящее на севере Йемена шиитское военно-полтическое движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по авианосцу Военно-морских сил США «Гарри Трумэн». В это время американцы готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен.
Об этом сообщил представитель военного командования движения Яхья Сариа. По его словам, для удара по американскому военному кораблю были использованы крылатые ракеты бесплотные летательные аппараты (БПЛА). Бригадный генерал, бакалавр и магистр в области политологи также уточнил, что дронов было использовано «большое количество». В результате своевременного удара готовившаяся атака на Йемен была сорвана, подчеркнул Сариа.

Ранее главный специалист по закупкам в Пентагоне Билл ЛаПланте заявил, что потрясён обилием и разнообразием арсенала хуситов. По его словам, прогресс движения «Ансар Алла» в области вооружений идёт невиданными темпами. Сейчас йеменские военные обладают уже самыми современными ракетами, отметил эксперт по вооружениям.

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#йемен
#хуситы
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Нижнетагильский «Уралвагонзавод» направил в войска танки Т-90М и Т-72Б3М
31 декабря 2024, 10:30

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Принадлежащая «Ростеху» корпорация «Уралвагонзавод» полностью выполнила контракты с министерством обороны РФ на 2024 год. В войска поступят новые танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
Сообщение об отправке заключительной в этом году партии бронированных машин появилось в официальном телеграм-канале нижнетагильского предприятия. По сложившейся традиции танки из декабрьской партии украсили по-новогоднему: на Т-90М установили российский триколор, а на Т-72Б3М — праздничную ёлку.

В сообщении подчёркивается, что после начала специальной военной операции в танки внесены сотни изменений, необходимость в которых возникла после участия машин в боевых действиях. Все танки имеют сетки защиты против дронов, так называемые «мангалы», дополнительную защиту получили моторный отсек, корма и двигатель, установлены средства снижения заметности. По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, танки начала 2022 года конца 2024 года — это две абсолютно разные машины.

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#танки
#традиции
#предприятия
#операции
#спецоперация
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В Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к остановке поставок газа из РФ
31 декабря 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Leestat

Европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в частности, Словакии. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
В беседе с РИА Новости она указала, что остановка подачи голубого топлива после Нового года была ожидаемой, поэтому Евросоюз (ЕС) сумел подготовиться к этой ситуации. По словам спикера ЕК, организация, которую она представляет, в тесном взаимодействии со странми-членами ЕС уже более года работает по сценарию с прекращением транзита российского газа через Украину. Евросоюз прорабатывает варианты альтернативных газовых поставок в те государства, которые затронет остановка поставок из России.

Накануне, 30 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, ссылаясь на мнение аналитиков, что ущерб, который будет нанесён Евросоюзу в результате прекращения транзита российского газа через Украаину, примерно в 30 раз превышает те убытки, которые понесёт Россия.

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#ущерб
#ес
#евросоюз
#ек
#газ
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Суд в Южной Корее выдал ордер на арест отстранённого президента Юн Сок Ёля
31 декабря 2024, 07:49

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Южнокорейский суд выдал ордер на арест временно отстранённого президента страны Юн Сок Ёля. Ранее ему был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением в республике военного положения.
Бывшему главе государства предъявлены обвинения сразу по трём статьям, передаёт информационное агентство Yonhap. Таким образом, Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов, которые ходатайствовали о заключении Юн Сок Ёля под стражу. Согласно судебному ордеру, он должен быть задержан на 48 часов. После этого будет подано заявление на арест главы государства.

В публикации отмечается, что президент, даже отстранённый, обладает иммунитетом от уголовного преследования. Однако это правило утрачивает силу в случае предъявления обвинений в мятеже или государственной измене.

Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее 3 декабря. Он обвинил оппозицию в попытке совершения государственного переворота «в пользу КНДР». Затем он приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже военное положение было отменено, а самому президенту объявили импичмент.

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#южная корея
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Власти Кишинёва планируют национализировать «Молдовагаз»
31 декабря 2024, 07:29

Фото: istockphoto/insagostudio

В Молдавии упростят правила национализации имущества в сфере энергетики на фоне разразившегося в стране кризиса. Такое распоряжение отдал премьер-министр Дорин Речан министру юстиции Веронике Михайловой-Морару.
Речь идёт о подготовке законодательной базы для национализации активов компании «Молдовагаз», передаёт сетевое издание «Интерфакс». Стоит напомнить, что контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит ПАО «Газпром». Об этом глава молдавского правительства заявил на состоявшемся накануне, 30 декабря, заседании кабинета министров.

Речан выразил возмущение решением руководства российской компании прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион. Он в очередной раз назвал долг молдавской стороны в 700 миллионов долларов «несуществующим». Также премьер-министр заявил, что энергетические объекты ранее были «насильно» отобраны у Молдавии.

В случае если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. Тогда электричество придётся закупать в Румынии, по цене, вдвое превышающей нынешнюю.

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