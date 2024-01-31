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За последние годы удалось достичь не всех целей, однако, сделано в России было немало, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь», — продекламировал российский лидер.
По словам российского лидера, крайне важно налаживать диалог с людьми, слышать их обратную связь. К этому он призвал своих доверенных лиц, среди которых: Shaman, Татьяна Навка, Никита Михалков, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин и другие. Владимир Путин подчеркнул, что чётко сформулированная позиция, основанная на обратной связи от граждан, позволить качественно построить планы на ближайшую перспективу.
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Евгения Парфентьева