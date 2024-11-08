Путин заявил, что новые границы Украины определят жители новых территорий РФ

Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» заявил, что граница между Украиной и Россией должна быть установлена в соответствии с решением жителей Донбасса и Новороссии, которые по итогам референдума стали частью Российской Федерации.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться динамикой событий.
Кроме того, Путин напомнил, что решение жителей бывших украинских регионов о провозглашении независимости и вхождении в состав России является законным и основанным на международном праве.
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Кроме того, Путин напомнил, что решение жителей бывших украинских регионов о провозглашении независимости и вхождении в состав России является законным и основанным на международном праве.
«Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — отметил Путин.Читайте также:
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Дайана Хусинова