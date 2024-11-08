Путин заявил о потенциальной угрозе применения ядерного оружия со стороны Запада

Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин выразил опасения по поводу потенциального применения ядерного оружия Западом в условиях нарастания международной напряженности. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что никто не может гарантировать, что в случае эскалации угроз и разрушения правовых и моральных норм ядерное оружие не будет использовано.
Владимир Путин подчеркнул, что современные международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, и добавил, что технологии в области ядерного оружия продолжают развиваться.
С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября.
Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.
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Владимир Путин подчеркнул, что современные международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, и добавил, что технологии в области ядерного оружия продолжают развиваться.
«Клуб обладателей такого оружия расширяется», — отметил он, подчеркивая важность осознания рисков, связанных с его применением.
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября.
Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.
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Дарья Осипова