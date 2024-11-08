Путин заявил о потенциальной угрозе применения ядерного оружия со стороны Запада

Член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн обратилась к правительству ФРГ с запросом о подсчете затрат, понесенных немецкими налогоплательщиками в результате визита Владимира Зеленского в Берлин 11 октября 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру».