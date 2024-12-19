Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. Глава государства отметил, что уход иностранных компаний из страны стал стимулом для развития отечественного бизнеса.
«Уход иностранных компаний из России подтолкнул российский бизнес», — поделился Путин.
Сегодня все жители России смогут задать свои вопросы президенту. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году впервые в обработке сообщений будет задействован искусственный интеллект, что позволит более эффективно обрабатывать поступающие запросы. Также аккредитованные иностранные журналисты смогут задать вопросы президенту, что расширит международное взаимодействие.
Обычно такая прямая линия длится около четырех часов и транслируется как по телевизору, так и в интернете. Для сбора вопросов организаторы создали множество каналов и способов, чтобы люди могли задавать свои вопросы до и во время мероприятия. На данный момент количество поступивших вопросов уже превысило 1 миллион.
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