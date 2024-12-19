Путин: Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. Глава государства подчеркнул важность сохранения темпа и качества экономики страны.
«Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики», — заявил Путин.
Все жители России смогут задать свои вопросы президенту, сбор обращений продлится до конца прямой линии. В 2024 году впервые вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, что должно повысить эффективность обработки обращений. Также аккредитованные иностранные журналисты смогут задать свои вопросы, что обеспечит более широкий международный охват мероприятия.
Прямая линия с президентом — это традиционное мероприятие, которое позволяет гражданам напрямую обращаться к главе государства и обсуждать актуальные вопросы, волнующие общество. Ожидается, что в ходе мероприятия Путин ответит на множество вопросов, касающихся как внутренней политики, так и международных отношений.
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