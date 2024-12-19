Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 2,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства отметил, что инфляция в стране продолжает расти. В настоящее время она достигает 9,6%. Однако, одновременно с этим, в стране продолжается рост заработных плат.
По данным Росстата, инфляция в России в декабре составила 0,35% против 0,50% в конце ноября. При этом, как сообщали в Минэкономразвития, годовая инфляция превысила 9,5%.
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