Путин заявил о готовности 30 стран присоединиться к БРИКС

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Президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Об этом говорится в обращении Путина в связи с началом российского председательства в организации.
Напомним, председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу пять новых членов — ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.
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Екатерина Коршунова