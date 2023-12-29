СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС

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Президент Аргентины Хавьер Милей, который отказался от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации. Об этом сообщает La Nación.
Отмечается, что в ранее написанных письмах Милей выразил надежду на встречу с главами государств.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации.
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Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.
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Екатерина Коршунова