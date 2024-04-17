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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы США. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.
По словам бывшего аналитика, Штаты начинают терять гегемонию в мире. Джонсон отметил, что попытки Вашингтона навредить РФ какими-либо способами только усиливают ее.
Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется.
Напомним, российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что весь однополярный миропорядок, который построен Западом, является абсолютно антидемократичным, лживым и лицемерным.
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Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется.
Напомним, российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что весь однополярный миропорядок, который построен Западом, является абсолютно антидемократичным, лживым и лицемерным.
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Екатерина Коршунова