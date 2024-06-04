Рада приняла закон об английском как языке международного общения

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Верховная рада приняла во втором чтении закон о применении английского языка на Украине. Об этом написал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данный закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения на украинской территории. Примечательно, что этот законопроект был внесен в Раду летом прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина украинцев не знает английского языка. Правительство намерено в дальнейшем запустить программу по его изучению и расширить употребления данного языка в определенных сферах жизни.
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Екатерина Коршунова