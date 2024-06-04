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Профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Об этом Робертс сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Профессор утверждает, что у украинской армии нет никаких шансов на победу, при этом ВСУ смог продержаться еще некоторое время исключительно за счет западной помощи. Робертс подчеркнул, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии боевого соприкосновения.
Он заключил, что лучшим вариантом завершения военного противостояния были бы переговоры.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он заключил, что лучшим вариантом завершения военного противостояния были бы переговоры.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова