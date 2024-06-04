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«Лягушка-убийца», «Бастионы» бьют объекты ВСУ, продвижение ВС РФ: Последние новости СВО

Ракетный комплекс Черноморского флота «Бастион» нанес удар по ВСУ на Украине
04 июня 2024, 12:33
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Запад позволил Киеву бомбить российские территории натовским оружием. В ответ на это российские войска применили на линии боевого соприкосновения новое смертоносное средство.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие еще действия предпринимают западные страны против России, расскажет редакция «Радио 1».

«Лягушка-убийца» на Авдеевском направлении




Министерство обороны РФ сообщило, что в войсках на Донбассе стали применять наземные беспилотные роботизированные комплексы «Лягушка». Этот вид оружия в короткие сроки уничтожил пулеметный расчет украинской армии (ВСУ) в ходе наступления на Авдеевском направлении.

Достигнув цели, оператор взорвал«Лягушку». Тридцать килограмм взрывчатки буквально разнесли вражескую цель.

Российские «Бастионы» уничтожают объекты ВСУ


Во вторник, 4 июня, стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. В российском военном ведомстве отметили, что личный состав дивизиона после получения информации с координатами целей выдвинулся в необходимый район. Российские бойцы развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и запустили крылатые ракеты.

Белорусский гребец стал наемников ВСУ: СК требует ареста


Следственный комитет России потребовал заочно арестовать белорусского экс-гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. В отношении наемников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК России.

Италия может передать Украине вторую систему ПВО


Издание Reuters сообщило о том, что Рим может передать Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Данная система противовоздушной обороны является единственной европейской системой ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Премьер Венгрии Орбан предупредил о большой войне: Как НАТО продолжает интегрироваться в конфликт на Украине


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение Запада на атаки ВСУ по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию Североатлантического альянса (НАТО) в украинский конфликт.

Орбан отметил, что правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией. Согласно мнению политика, важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и НАТО, которые ведут к расширению противостояния на Украине.

Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области


Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что наступление сил ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов ВСУ. При этом российская армия смогла занять удобные позиции и не позволить украинской армии проводить контратаки.

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#вс рф
#россия
#всу
#украина
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
04 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/Diy13

Профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Об этом Робертс сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Профессор утверждает, что у украинской армии нет никаких шансов на победу, при этом ВСУ смог продержаться еще некоторое время исключительно за счет западной помощи. Робертс подчеркнул, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии боевого соприкосновения.

Он заключил, что лучшим вариантом завершения военного противостояния были бы переговоры.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма
04 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Американский стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk проводит патрулирование над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова, следует из данных сайта Flightradar24.com.
Дрон направляется к юго-восточной части Черного моря, в район южного побережья Крыма, охватывая такие города, как Алупка и Ялта, согласно данным портала. Полет дрона начался с военно-морской базы США Сигонелла, расположенной на Сицилии.

RQ-4B Global Hawk, разработанный и произведенный американской компанией Northrop Grumman, обладает размахом крыла в 39,6 метра и может подниматься на высоту до 17,7 тысяч метров. Его автономный полет может продолжаться до 32 часов, с дальностью до 22,8 тысячи километров.

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#сша
#беспилотник
#дрон
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«Решил уехать»: На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Меркурис: Зеленский уезжает из Украины из-за тяжелой обстановки в Киеве
04 июня 2024, 12:16

Президент Украины Владимир Зеленский покидает свою страну из-за тяжёлой обстановки в Киеве, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.

По его словам, именно с этим связаны визиты Зеленского в Сингапур и Филиппины. Меркурис также считает, что украинский лидер пытается втянуть в конфликт азиатские страны.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что президент Украины упрашивал лидеров стран СНГ приехать на саммит в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области
Ганчев: продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за резервов ВСУ
04 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление российских вооруженных сил в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов украинской армии. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Он также отметил, что российские войска окопались в регионе, заняв стратегически выгодные позиции, которые препятствуют контратакам украинских вооруженных сил.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что стратегия защиты каждого метра территории, применяемая президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, позволяет российским войскам эффективно изматывать украинских солдат.

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#всу
#солдат
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Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага у бойцов СВО
Свердловский депутат Госдумы Иванов заявил, что бойцы СВО страдают от комаров
04 июня 2024, 11:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участники спецоперации жалуются на многочисленных комаров. Об этом Иванов написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было установлено, что в настоящее время множество неудобств по всей линии фронта создают именно комары. После с депутатом связались сами участники специальной операции, которые сражаются на авдеевском направлении, они подтвердили слова Карякина.

Иванов подчеркнул, что в текущем году комаров особенно много. По этой причине для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов.

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#сво
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#спецоперация
#вс рф
#солдаты
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СК просит арестовать белорусского гребца Шурмея и 3 наемников за участие в СВО против РФ
04 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Yingko

Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда Москвы, в который поступили соответствующие материалы следствия.
Отмечается, что в перечень наемников помимо Шурмея попали: Фрейзер Д. Р., Гата И. и Варшанидзе С. Согласно данным следствия, против них возбуждено дело по ч. 3 ст. 359 УК России.

Напомним, Павел Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. В настоящее время он принимает участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары
Марочко:ВСУ испытывают проблемы с натовской бронетехникой в зоне СВО из-за жары
04 июня 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Проблемы с натовской бронетехникой испытывают боевики ВСУ из-за жары. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, высокая температура воздуха, а также засушливая погода вызвали засор воздушных фильтров, что привело к дестабилизации работы двигателя и вызвало повышенный износ узлов и агрегатов.
Кроме того, Марочко объяснил, что клин моторов у техники Запада происходит из-за несовершенства систем охлаждения.

Помимо всего прочего, украинские военные практически не обслуживают технику, им не хватает профессионалов для устранения неполадок.

До этого сообщалось, что в мае 45 украинцев научились управлять гаубицами Caesar во Франции по ускоренной программе.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Орбан: разрешение на удары по РФ чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине
04 июня 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

Разрешение западных стран на атаки Киева по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию НАТО в украинский конфликт.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale.

«Если позволить Украине атаковать Россию оружием, поставленным в том числе Италией, это вызовет сильную реакцию России и приблизит риск вовлечения НАТО», — предупредил Орбан.
Он также отметил важность выбора между изоляцией конфликта и поиском дипломатического решения или углублением участия в войне.

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Генсек НАТО заявил, что Россия быстрее ожидаемого усилила оборонную промышленность
04 июня 2024, 10:55

Фото: сайт НАТО

Россия укрепила свою оборонную промышленность быстрее, чем предполагалось, тогда как странам НАТО понадобилось больше времени на увеличение производства вооружений.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости.

«Действительно, Россия смогла укрепить свою оборонную промышленность быстрее, чем мы предполагали. В то же время, союзники по НАТО потратили больше времени, чем следовало, на увеличение производства», — отметил он.
26 мая Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company, сообщил, что Россия производит артиллерийские боеприпасы втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и по стоимости, примерно равной четверти их затрат.

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