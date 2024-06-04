«Лягушка-убийца», «Бастионы» бьют объекты ВСУ, продвижение ВС РФ: Последние новости СВО

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Запад позволил Киеву бомбить российские территории натовским оружием. В ответ на это российские войска применили на линии боевого соприкосновения новое смертоносное средство.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие еще действия предпринимают западные страны против России, расскажет редакция «Радио 1».
Министерство обороны РФ сообщило, что в войсках на Донбассе стали применять наземные беспилотные роботизированные комплексы «Лягушка». Этот вид оружия в короткие сроки уничтожил пулеметный расчет украинской армии (ВСУ) в ходе наступления на Авдеевском направлении.
Достигнув цели, оператор взорвал«Лягушку». Тридцать килограмм взрывчатки буквально разнесли вражескую цель.
Во вторник, 4 июня, стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. В российском военном ведомстве отметили, что личный состав дивизиона после получения информации с координатами целей выдвинулся в необходимый район. Российские бойцы развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и запустили крылатые ракеты.
Следственный комитет России потребовал заочно арестовать белорусского экс-гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. В отношении наемников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК России.
Издание Reuters сообщило о том, что Рим может передать Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Данная система противовоздушной обороны является единственной европейской системой ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение Запада на атаки ВСУ по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию Североатлантического альянса (НАТО) в украинский конфликт.
Орбан отметил, что правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией. Согласно мнению политика, важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и НАТО, которые ведут к расширению противостояния на Украине.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что наступление сил ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов ВСУ. При этом российская армия смогла занять удобные позиции и не позволить украинской армии проводить контратаки.
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«Лягушка-убийца» на Авдеевском направлении
Министерство обороны РФ сообщило, что в войсках на Донбассе стали применять наземные беспилотные роботизированные комплексы «Лягушка». Этот вид оружия в короткие сроки уничтожил пулеметный расчет украинской армии (ВСУ) в ходе наступления на Авдеевском направлении.
Достигнув цели, оператор взорвал«Лягушку». Тридцать килограмм взрывчатки буквально разнесли вражескую цель.
Российские «Бастионы» уничтожают объекты ВСУ
Во вторник, 4 июня, стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. В российском военном ведомстве отметили, что личный состав дивизиона после получения информации с координатами целей выдвинулся в необходимый район. Российские бойцы развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и запустили крылатые ракеты.
Белорусский гребец стал наемников ВСУ: СК требует ареста
Следственный комитет России потребовал заочно арестовать белорусского экс-гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. В отношении наемников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК России.
Италия может передать Украине вторую систему ПВО
Издание Reuters сообщило о том, что Рим может передать Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Данная система противовоздушной обороны является единственной европейской системой ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Премьер Венгрии Орбан предупредил о большой войне: Как НАТО продолжает интегрироваться в конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение Запада на атаки ВСУ по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию Североатлантического альянса (НАТО) в украинский конфликт.
Орбан отметил, что правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией. Согласно мнению политика, важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и НАТО, которые ведут к расширению противостояния на Украине.
Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что наступление сил ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов ВСУ. При этом российская армия смогла занять удобные позиции и не позволить украинской армии проводить контратаки.
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Екатерина Коршунова