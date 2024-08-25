Рамасвами: Соцсеть Маска X могут ждать те же проблемы, что и Telegram Дурова

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Социальная сеть предпринимателя и миллиардера Илона Маска Х (бывший Twitter) может столкнуться с теми же проблемами, что и мессенджер Telegram и его сооснователь Павел Дуров.
Такое мнение высказал бывший кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами. Напомним, российский бизнесмен и программист был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени. Дуров прилетел во Францию из Азербайджана.
Сам Илон Маск похожим образом отреагировал на задержание Павла Дурова. Эксцентричный миллиардер предположил, что в 2030 году пользователей могут начать арестовывать за лайк под понравившимся постом.
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«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», — написал Рамасвами на своей странице в этой социальной сети.
Сам Илон Маск похожим образом отреагировал на задержание Павла Дурова. Эксцентричный миллиардер предположил, что в 2030 году пользователей могут начать арестовывать за лайк под понравившимся постом.
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Александр Бойцов