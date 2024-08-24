Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции

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Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже после выхода из частного джета. Об этом информирует телеканал TF1.
Отмечается, что около 8 часов вечера по местному времени, когда бизнесмен вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже, его задержали сотрудники французских правоохранительных органов. Операцию провели жандармы GTA (жандармерия воздушного транспорта).
39-летнего предпринимателя сопровождали его телохранитель и еще одна женщина. Дуров прибыл в страну из Азербайджана.
Сообщается, что в его отношении выдан ордер OFMIN (малым офисом) национального управления судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.
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39-летнего предпринимателя сопровождали его телохранитель и еще одна женщина. Дуров прибыл в страну из Азербайджана.
Сообщается, что в его отношении выдан ордер OFMIN (малым офисом) национального управления судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.
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Александр Климов