Стала известна причина ареста Дурова

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Задержанный в Париже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвиняется по ряду статей и помещен под стражу, сообщает TF1 со ссылкой на французских силовиков.
Отмечается, что предприниматель обвиняется в причастности к торговле наркотиками, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предоставляемых Telegram (таких как возможность зарегистрироваться в приложении с временного номера и криптовалюта внутри приложения и т.д.),
Утверждается, что ордер на арест был действителен только в том случае, если бы Павел Дуров находился на территории Франции.
Французское издание также сообщает, что Дуров предстанет перед судом сегодня вечером, завтра, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в терроризме, наркотиках, заговоре, мошенничестве, отмывании денег, получении краденого и преступлениях против несовершеннолетних.
Ранее стало известно о задержании 39-летнего предпринимателя следователями Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF).
Читайте также:
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку
В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО
Утверждается, что ордер на арест был действителен только в том случае, если бы Павел Дуров находился на территории Франции.
«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему», – информирует источник, близкий к расследованию.
Французское издание также сообщает, что Дуров предстанет перед судом сегодня вечером, завтра, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в терроризме, наркотиках, заговоре, мошенничестве, отмывании денег, получении краденого и преступлениях против несовершеннолетних.
Ранее стало известно о задержании 39-летнего предпринимателя следователями Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF).
Читайте также:
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку
В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО
Александр Климов