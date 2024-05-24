Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

Фото: сайт Кремля
82% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Отмечается, что более половины (54%) респондентов скорее хорошо оценивает работу российского правительства, при это 25% опрошенных – скорее плохо. По данным опроса, 57% граждан РФ считают, что председатель правительства Михаил Мишустин работает скорее хорошо, однако 10% участников опроса недовольны работой Мишустина.
Уточняется, что в еженедельном опросе «ФОМнибус» приняли участие 1,5 тысячи респондентов, возраст которых составлял старше 18 лет. Опрос проводился с помощью интервью по месту жительства россиянина.
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