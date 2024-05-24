В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время визит готовится. Песков уточнил, что даты этой поездки будут своевременно анонсированы.
Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике.
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Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике.
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Екатерина Коршунова