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Раскрыта причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

27 апреля 2024, 02:01
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.
Среди условий Москвы, которые Киев отверг, были требования сделать русский язык вторым государственным языком Украины, отменить взаимные санкции и приостановить иски в международных судах.

Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.



«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – сказал один из членов делегации.

Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.

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#украина
#россия
#переговоры
#турция
Российский депутат стал обвиняемым по делу об участии в нежелательной организации
Депутата Вишневского* обвинили в участии в нежелательной организации
27 апреля 2024, 01:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного правонарушения по факту участия в деятельности нежелательной организации, передает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Вишневский подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, являющегося структурной подорганизацией международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»***.

Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, где предоставил объяснения по возбужденному против него делу, и в пятницу 26 апреля покинул Россию. В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о возбуждении дела против депутата и что Вишневский находится в отпуске.

Об уходе Вишневского в отпуск сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. По его словам, депутат должен вернуться в город 6 мая.

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*** признана нежелательной в РФ
#суд
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#санкт-петербург
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Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами
Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами – Рада
27 апреля 2024, 00:41

Фото: iStock/pcess609

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий увольнять граждан, скрывающих семейные отношения или другие связи с россиянами или жителями «временно оккупированных территорий республики», сообщает KP.RU со ссылкой на данные Судебно-юридической газеты.
«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится» на территории РФ — такой пункт относится к правилам внутреннего трудового распорядка.

В результате в украинском законодательстве появятся три новых основания для увольнения: действия или бездействия работника, которые могут способствовать деятельности государства-агрессора, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (сюда входят и отношения с гражданами РФ) и вступление в силу решения суда.

По данным издания, законопроект был внесен в 2022 году группой депутатов от партии действующего президента. Владимира Зеленского «Слуга народа». Они решили внести законопроект в то время, когда украинские компании испытывают острую нехватку кадров (74 процента).

Ранее сообщалось, что Украина будет призывать в армию всех, кто не годен к военной службе. Их будут направлять на выполнение конкретных задач, связанных с обороной и фронтовыми нуждами.

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#партия
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#верховная рада
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МИД Турции подтвердил информацию о переносе визита Эрдогана в США
МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен по причине несостыковок в графиках
27 апреля 2024, 00:17

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, передает РИА Новости.
По словам представителя, визит турецкого лидера в США, запланированный на 9 мая, был перенесен на более поздний срок из-за несостыковок в графиках. Диалог на высоком уровне между двумя странами будет продолжен, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.

В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

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#джозеф байден
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#мид
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В США отказались от ответа на вопрос о победе Украины
В Пентагоне отказались от ответа на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
27 апреля 2024, 00:05

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун отказался отвечать на вопросы журналистов о том, может ли Украина победить в конфликте с Россией. Как сообщает РИА Новости, Браун также отказался отвечать на вопросы о том, что украинская сторона была вынуждена отвести танки Abrams с передовой из-за угрозы российских беспилотников.
«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», – уточнил Браун в ходе пресс-конференции.

Он также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Киев прекратил использование боевых машин Abrams, переданных из США, из-за действий российских беспилотников. Все вопросы Браун переадресовал украинской стороне.

Ранее Россия заявила, что поставленные Киеву танки Abrams не эволционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов.

Также сообщалось, что украинская армия перестала использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

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#беспилотник
#дрон
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Глава Минобороны Ирана раскрыл причину терактов в России
26 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/Jon Rehg

В результате поддержки США террористических группировок были допущены теракты в России и Иране, рассказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Астане, сообщает Tasnim.
«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», – заявил Аштияни.

Ранее глава Минобороны Ирана заявил, что отношения между Москвой и Тегераном вышли на новый уровень. В январе было объявлено, что две страны готовятся к подписанию крупного межгосударственного соглашения.

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#терроризм
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Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы
Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из России
26 апреля 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Главу Гагаузии Евгению Гуцул вынудили пройти тщательный досмотр в аэропорту Кишнау после прилета из Москвы, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, которые прибыли в молдавскую столицу в составе делегации.

Ранее прокуратура Молдавии сообщила, что материалы уголовного дела главы Гагаузии Евгении Гуцул направили в суд.

До этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал избавиться от присутствующей в стране оппозиции.

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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай

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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай
26 апреля 2024, 22:54

Фото: сайт Госдепартамента США

В пятницу завершил трехдневную поездку в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет «КоммерсантЪ», одной из главных задач американской дипломатии было добиться от Пекина отказа от содействия РФ в развитии ее военно-промышленного комплекса.

Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.

После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.

После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.

За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».

В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.

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#сша
#китай
#переговоры
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Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе
Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно
26 апреля 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден 26 апреля признался, что во времена своего обучения в юридической школе он не уделял этому процессу достаточного внимания и «валял дурака».
«Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно», — сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Байден также отметил, что учебники приобрел только к середине первого семестра.

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#китай
#проект
#интервью
#байден
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Связанный с ЧВК «Вагнер» британец обвиняется в серии поджогов в Лондоне
26 апреля 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Ben185

Английские полицейские задержали 20-летнего гражданина Великобритании Дилана Эрла, связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Он обвиняется в финансировании и организации серии поджогов в интересах России.
Как сообщили в Королевской прокурорской службе (CPS) Великобритании, Эрл предположительно участвовал в деятельности, направленной против предприятий, связанных с Украиной. Уточняется, что он планировал поджог коммерческой недвижимости в Лондоне в марте 2024 года.

Помимо этого, британская прокуратура заявила ещё о пяти подозреваемых по делу о «поджоге при отягчающих обстоятельствах». Также им предъявляются обвинения в «получении материальной выгоды от иностранной разведки». О каких именно предприятиях идёт речь, как и о сфере их деятельности, не сообщается.

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#прокуратура
#поджог
#великобритания
#вагнер
#украина
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