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Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.
Среди условий Москвы, которые Киев отверг, были требования сделать русский язык вторым государственным языком Украины, отменить взаимные санкции и приостановить иски в международных судах.
Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.
Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.
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Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.
«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – сказал один из членов делегации.
Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.
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Александр Климов