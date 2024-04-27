В Харькове прозвучали взрывы

Фото: iStock/trikolor
В Харькове на востоке Украины прогремели сильные взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под ударом! (...) Уже несколько взрывов», – написал глава города.
Ранее о взрывах сообщили в Киеве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области
Ранее о взрывах сообщили в Киеве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области
Александр Климов