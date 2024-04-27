Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами

Фото: iStock/pcess609
Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий увольнять граждан, скрывающих семейные отношения или другие связи с россиянами или жителями «временно оккупированных территорий республики», сообщает KP.RU со ссылкой на данные Судебно-юридической газеты.
«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится» на территории РФ — такой пункт относится к правилам внутреннего трудового распорядка.
В результате в украинском законодательстве появятся три новых основания для увольнения: действия или бездействия работника, которые могут способствовать деятельности государства-агрессора, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (сюда входят и отношения с гражданами РФ) и вступление в силу решения суда.
По данным издания, законопроект был внесен в 2022 году группой депутатов от партии действующего президента. Владимира Зеленского «Слуга народа». Они решили внести законопроект в то время, когда украинские компании испытывают острую нехватку кадров (74 процента).
Ранее сообщалось, что Украина будет призывать в армию всех, кто не годен к военной службе. Их будут направлять на выполнение конкретных задач, связанных с обороной и фронтовыми нуждами.
Читайте также:
Насмехавшемуся над сыном участника СВО педиатру ужесточили меру пресечения
В США отказались от ответа на вопрос о победе Украины
Под Киевом гремят взрывы
Александр Климов