Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО

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Российский разработчик снайперских систем от Lobaev Arms Владислав Лобаев раскрыл малоприменимую тактику, используемую бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале.
Лобаев подтвердил популярное утверждение о том, что снайпер делает один или два выстрела.
В качестве примера он привел рассказ снайпера, использующего его винтовку DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac. Этот снайпер рассказал, что ему потребовалось более десяти выстрелов, чтобы полностью уничтожить группу противника с одной позиции, так как у него закончились два магазина по пять патронов, и он был вынужден дозаряжать патроны вручную по одному.
Лобаев охарактеризовал этот случай как «эпизод для снайперских учебников».
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«Это верно, но есть исключения», — заявил он.
«Итог: семь двухсотых и трехсотые. Из 12 выстрелов — два промаха», — отчитался боец.Украинским военным удалось уйти, так как напарник снайпера не мог дать корректировку огня, занимаясь поиском контрснайперских групп.
Лобаев охарактеризовал этот случай как «эпизод для снайперских учебников».
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Артем Кузьмин