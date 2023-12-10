Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО

Сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец, президент США Джо Байден, не справится с этой потерей. Об этом Байден-младший сообщил в ходе подкаста американского диджея Moby.