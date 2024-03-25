«Украина планирует провокацию с химоружием»: Постпред РФ при ОЗХО – о планах Киева

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Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин предостерег от возможной провокации со стороны Украины с применением химического оружия.
Об этом сообщают«Известия». По словам Тарабрина, риск дальнейших нарушений законов войны со стороны ВСУ высок.
Ранее, в 2023 году, сообщалось, что ВСУ применяют химическое оружие в Соледаре.
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«При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность и, несомненно, продолжат устраивать различные провокации, в том числе и с применением химоружия», – сказал он.
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Александр Климов