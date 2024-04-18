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Раскрыты планы стран G7 на замороженные российские активы

В G7 решили сохранить активы Москвы замороженными до возмещения урона Киеву
18 апреля 2024, 10:14
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

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Страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — указано в релизе.
Помимо этого отмечается, что страны G7 одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.



Кроме того, страны «семерки» хотят продолжить работу над всеми возможными способами использования замороженных активов РФ. На встрече подтвердили намерение поставить в известность лидеров стран G7 о возможных способах использования активов России в интересах Украины на саммите, который состоится в июне.

Ранее Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ
FT: ЦБ ЕС осудил идею США по использованию активов РФ для военных нужд Украины
18 апреля 2024, 06:37

butenkow

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард отреагировала на предложения по использованию заблокированных активов России для военных нужд Киева. Ее слова приводит Financial Times.
Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права, указала Лагард.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила глава Европейского ЦБ.
Как считает Лагард, в размещении российских активов присутствует «огромная асимметрия». Так, в европейской зоне заморожены более 200 млрд евро, а в юрисдикции Соединенных Штатов — только 6 млрд евро.

Ранее в России назвали условие возвращения замороженных активов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#финансирование
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Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС
Президент Петро: Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС
18 апреля 2024, 06:37

Фото: istock / ISerg

Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в скором времени в качестве полноправного члена. Продвижению кандидатуры страны планирует содействовать правительство Бразилии. Об этом сообщил МИД Бразилии по результатам встречи лидеров двух государств.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — сообщает бразильское дипведомство.
Ранее сообщалось, что расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике до 37%. Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

БРИК официально основали в 2006 году на ПМЭФ, изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году в него также вошла ЮАР, после чего клуб переименовали в БРИКС.

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#брикс
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Полянский уличил представителя США в СБ ООН в распространении фейков
Полянский: представитель США в Совбезе ООН Вуд распространяет дезинформацию
18 апреля 2024, 05:26

Фото: istock / rarrarorro

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда Соединенных Штатов Роберта Вуда в распространении ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Полянский прокомментировал заявление американского коллеги о том, что РФ и КНР заблокировали проект резолюции Штатов, которая не включала призыв к прекращению огня в секторе Газа. Якобы из-за этого Совбез ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников.

Дипломат назвал эти высказывания ложью, указав, что такой призыв уже содержится в других резолюциях. Он также отметил, что попытки американской делегации вводить общественность в заблуждение не являются чем-то новым.

Ранее постоянный представитель России при ООН призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах
ABC: Израиль вряд ли ударит по Ирану до окончания праздника Песах 30 апреля
18 апреля 2024, 04:13

Фото: istock / Zeferli

Маловероятно, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который будет длиться с 22 по 30 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного представителя администрации Соединённых Штатов.
Источник отметил, что ситуация «может измениться». По его словам, высшие чины Корпуса стражей исламской революции и иранского правительства всё ещё «находятся в состоянии повышенной готовности».

Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта. Иудеи, которые находятся за пределами Израиля, традиционно отмечают этот праздник 8 дней.

По данным Армии обороны Израиля, Иран суммарно выпустил более 300 боеприпасов, порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль утверждает, что только «несколько ракет» долетели до территории государства и нанесли «незначительный ущерб».

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Евросоюз призвал срочно предоставить Украине системы ПВО
Главы Евросоюза призвали срочно предоставить Киеву системы ПВО и военную помощь
18 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / artJazz

Главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Об этом сказано в итоговом заявлении встречи по Украине.
Евросовет призвал ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая ракеты и артиллерийские снаряды.

Главы стран ЕС призвали Совет ЕС сделать все необходимые действия для достижения этой цели. Сделать это планируется в том числе на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

Ранее конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри раскритиковал идею президента США Байдена о помощи Украине в виде займов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Конгрессмен Перри назвал идею Байдена о займах Украине пылью в глаза
18 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / YayaErnst

Возможность помогать Украине в формате займов, которая сейчас обсуждается в Палате представителей США, является попыткой пустить пыль в глаза. С таким заявлением выступил конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри, написав пост в соцсети X.
Как утверждает Перри, американский президент будет иметь возможность списать долги Украины. Конгрессмен обратил внимание, что спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон, поддерживающий инициативу о займах, ставит интересы США «на последнее место».

«Кредит для Украины – это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину – после 1 января 2026 года», – написал Перри.
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос предложил способ получения военной помощи от США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Владимир Зеленский признал продвижение российских войск
18 апреля 2024, 01:05

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам Евросоюза на саммите в Брюсселе признал продвижение российской армии и попросил у западных партнеров поддержки. Об этом пишет ТАСС.
«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — заявил украинский лидер.
Президент отметил значительное превосходство российской армии в вооружении и попросил у Запада «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности технику, БПЛА и боеприпасы.

При этом Зеленский обвинил государства Евросоюза в промедлении с передачей Украине снарядов.

«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать», — отметил Зеленский.
Он также потребовал «ускорить реализацию договоренностей».

Ранее бывший депутат Верховной Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым
Маск: поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказать
18 апреля 2024, 00:46

Фото: istock / 3dmitry

Поражение Украины в конфликте с Россией — легко предсказывалось. Об этом заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х.
Бизнесмен так отреагировал на одну из записей в соцсети, в которой пользователь опубликовал два скриншота статей информагентства Politico. У первой был заголовок: «Украина побеждает — и меняется», а у второй «Украина движется к поражению».

К скриншотам пользователь добавил комментарий: «Как все начиналось и как все обстоит сейчас».

«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал публикацию Маск.
В ответном посте автор также выразил сожаление в связи с тем, что позицию предпринимателя за такой точный прогноз подвергли критике американские СМИ.

Ранее сообщалось, что Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
Небензя призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля
18 апреля 2024, 00:18

Фото: Сайт Кремля

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации.
«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», – заявил Небензя.
Дипломат обратил внимание, что резолюция СБ ООН 2728, согласно которой Израиль должен был остановить огонь в Газе на время священного для мусульман месяца Рамадан, не выполнялась.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет безопасности ООН должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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