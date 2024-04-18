Раскрыты планы стран G7 на замороженные российские активы

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Страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — указано в релизе.Помимо этого отмечается, что страны G7 одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.
Кроме того, страны «семерки» хотят продолжить работу над всеми возможными способами использования замороженных активов РФ. На встрече подтвердили намерение поставить в известность лидеров стран G7 о возможных способах использования активов России в интересах Украины на саммите, который состоится в июне.
Ранее Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова