Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ

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Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард отреагировала на предложения по использованию заблокированных активов России для военных нужд Киева. Ее слова приводит Financial Times.
Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права, указала Лагард.
Как считает Лагард, в размещении российских активов присутствует «огромная асимметрия». Так, в европейской зоне заморожены более 200 млрд евро, а в юрисдикции Соединенных Штатов — только 6 млрд евро.
Ранее в России назвали условие возвращения замороженных активов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила глава Европейского ЦБ.
Как считает Лагард, в размещении российских активов присутствует «огромная асимметрия». Так, в европейской зоне заморожены более 200 млрд евро, а в юрисдикции Соединенных Штатов — только 6 млрд евро.
Ранее в России назвали условие возвращения замороженных активов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак