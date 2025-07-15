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Раскрыто влияние жены Трампа на его политику по Украине

The Times: Мелания Трамп оказала влияние на решение о поставках оружия Украине
Дональд и Мелания Трамп (фото: whitehouse.gov)

Первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение своего супруга-президента о поставках военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The Times.



Автор книги про жену главы государства Мэри Джордан заявила, что Дональд Трамп прислушивается по ряду вопросов к некоторым людям, особенно к членам своей семьи.

Мнение Мелании может играть для главы Штатов весомую роль, несмотря на наличие у него множества советников и внешнеполитических экспертов.

Ранее британское издание The Guardian привело слова самого Трампа, который рассказал, как жена возразила ему после «замечательного» телефонного разговора с Владимиром Путиным. Это также указывает на влияние Мелании на супруга.

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Анастасия Чинкова

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