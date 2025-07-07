«Это абсолютная правда»: Тина Канделаки призналась, что свою дочь назвала в честь жены Дональда Трампа
Тина Канделаки призналась, что свою дочь назвала в честь жены Дональда Трампа
Тина Канделаки является матерью двоих детей. В 2000 году на свет появилась девочка Мелания, тезка жены действующего президента США Дональда Трампа. Фанаты до сих пор удивляются необычному имени девушки.
Канделаки призналась, что назвала девочку так в честь Мелании Трамп, пусть и тогда женщина еще не была женой президента Штатов.
«Многие спрашивают меня, почему Меланию назвали таким редким именем и правда ли, что это связано с женой действующего президента США. Это абсолютная правда, и за ней стоит история, которая заслуживает рассказа», — цитирует Канделаки издание Starhit.
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Как оказалось, журналистку вдохновила внешность Мелании.
«Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела», — заявила Тина.
Канделаки мечтала о том, чтобы ее дочь была такой же, поэтому и назвала ребенка таким именем. В ту же ночь, когда было принято решение об этом, Тина загадала желание, в котором попросила сделать девочку такой же красивой, как и Меланию.