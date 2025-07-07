«Это абсолютная правда»: Тина Канделаки призналась, что свою дочь назвала в честь жены Дональда Трампа

07 июля 2025, 00:04

Тина Канделаки призналась, что свою дочь назвала в честь жены Дональда Трампа

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Тина Канделаки является матерью двоих детей. В 2000 году на свет появилась девочка Мелания, тезка жены действующего президента США Дональда Трампа. Фанаты до сих пор удивляются необычному имени девушки.





Канделаки призналась, что назвала девочку так в честь Мелании Трамп, пусть и тогда женщина еще не была женой президента Штатов.





«Многие спрашивают меня, почему Меланию назвали таким редким именем и правда ли, что это связано с женой действующего президента США. Это абсолютная правда, и за ней стоит история, которая заслуживает рассказа», — цитирует Канделаки издание Starhit.

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«Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела», — заявила Тина.