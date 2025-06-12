«Мне все равно»: появление Трампа с женой на мюзикле «Отверженные» бойкотировали актеры
Дональда Трампа с женой Меланией освистали на мюзикле «Отверженные»
Появление президента США Дональда Трампа с женой Меланией на мюзикле «Отверженные» освистали актеры. Как пишет The New York Post, республиканец был одет с иголочки, появившись на красной дорожке Центра Кеннеди накануне в среду, 11 июня. Первая леди страны была в гладком черном платье без рукавов и серебряных туфельках на шпильке.
«Мне все равно. Все, что я делаю, это хорошо управляю страной», — прокомментировал Трамп.В феврале хозяин Белого дома назначил себя председателем Центра Кеннеди, заявив, что учреждение в «ужасном состоянии» и поставив себе задачу восстановить его.
Кроме того, Дональд Трамп уволил совет директоров центра, заявив, что те «специально негативно нацелены на нашу молодежь». Трансвеститы* чуть не сорвали мероприятие в знак протеста против трамповской перестройки центра. СМИ опубликовали видео, где слышны недовольные возгласы актеров, когда Дональд и Мелания занимали свои места. В итоге артистов попросили удалиться.
*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация