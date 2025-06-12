«Мне все равно»: появление Трампа с женой на мюзикле «Отверженные» бойкотировали актеры

12 июня 2025, 11:50

Дональда Трампа с женой Меланией освистали на мюзикле «Отверженные»

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Появление президента США Дональда Трампа с женой Меланией на мюзикле «Отверженные» освистали актеры. Как пишет The New York Post, республиканец был одет с иголочки, появившись на красной дорожке Центра Кеннеди накануне в среду, 11 июня. Первая леди страны была в гладком черном платье без рукавов и серебряных туфельках на шпильке.







«Мне все равно. Все, что я делаю, это хорошо управляю страной», — прокомментировал Трамп.

